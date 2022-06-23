Son dakika... Bördübet mevkisindeki yangının duman ve külleri Marmaris ilçe merkezine ulaştı - Haberler

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Son dakika... Bördübet mevkisindeki yangının duman ve külleri Marmaris ilçe merkezine ulaştı

AA - Sabri Kesen - Güncel
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Son dakika... Bördübet mevkisindeki yangının duman ve külleri Marmaris ilçe merkezine ulaştı

Son dakika haberleri: Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınının, duman ve külleri ilçe merkezine ulaştı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınının, duman ve külleri ilçe merkezine ulaştı.

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde salı günü akşam saatlerinde başlayan ve halen devam eden yangına havadan ve karadan müdahaleler sürerken duman ve küller rüzgarın etkisiyle ilçe merkezine kadar geldi.

Körfez ve karada duman etkili olurken cadde ve sokaklarda küller birikti.

Yangının Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi yakınlarına kadar gelmesi üzerine Asparan mevkisinden ilçe merkezine gelen yol trafiğe kapatıldı.

İlçe merkezine ulaşım İçmeler Mahallesi'nden sağlanıyor.

AA / Sabri Kesen - Güncel

Hisarcık Marmaris Muğla Güncel Haberler Son Dakika

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