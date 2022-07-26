Son dakika haberleri | Orman ürünleri fabrikasındaki makinede çıkan yangın büyümeden söndürüldü
AA - Güncel
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Son dakika haberi... Bolu'da orman ürünleri fabrikasındaki makinede çıkan yangın hasara neden oldu.
Bolu'da orman ürünleri fabrikasındaki makinede çıkan yangın hasara neden oldu.
Bolu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasındaki makinede, gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce kısa sürede söndürülen yangında makine hasar gördü.
AA / Güncel