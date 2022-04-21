BODRUM'DAKİ NEVRUZ KUTLAMASINDA PKK PROPAGANDASINA 8 GÖZALTI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BODRUM'DAKİ NEVRUZ KUTLAMASINDA PKK PROPAGANDASINA 8 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, nevruz kutlamalarında terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen 8 şüpheli, gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, nevruz kutlamalarında terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen 8 şüpheli, gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bodrum'da nevruz kutlamalarında terör örgütü propagandası yapan ve PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atan kişilerin tespiti için çalışma yaptı. Şüphelilere yönelik bu sabah önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda çok sayıda örgütsel doküman ve materyal ele geçirilirken, 8 şüpheli de gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Polisin aynı konuda 5 ve 13 Nisan'da yaptığı operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title