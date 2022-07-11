MUĞLA-BODRUM'DA TEKNE KAZASINDA ANKARALI İŞ İNSANI VE EŞİ ÖLDÜ, KIZI YARALANDI - Haberler

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MUĞLA-BODRUM'DA TEKNE KAZASINDA ANKARALI İŞ İNSANI VE EŞİ ÖLDÜ, KIZI YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MUĞLA-BODRUM'DA TEKNE KAZASINDA ANKARALI İŞ İNSANI VE EŞİ ÖLDÜ, KIZI YARALANDI

BODRUM'da yaşanan tekne kazasında Ankaralı iş insanı ve eşi hayatını kaybederken, kızı yaralandı.

BODRUM'da yaşanan tekne kazasında Ankaralı iş insanı ve eşi hayatını kaybederken, kızı yaralandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, ünlü iş insanı Ünal Pala(52) ve eşi Evrim Pala(47) sürat teknesinin kayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirdi, 12 yaşındaki çocukları Mina ise yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Torba Mahallesi Kaynar mevkiinde oteller bölgesinde meydana geldi. Ankaralı ünlü iş insanı Ünal Pala'nın kullandığı ve içerisinde eşi Evrim Pala ile çocukları Mina'nın olduğu sürat teknesi Kaynar açıklarında kayalıklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan teknede Pala çifti ağır yaralanırken, Mina ise savrularak denize düştü. Çevredekilerin yardımıyla Mina sudan çıkarıldı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ünal ve Evrim Pala çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralan Mina ise ilk müdahalenin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren Mina'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Savcının incelemesinin ardından Pala çiftinin cenazesi Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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