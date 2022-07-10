Son dakika... Bodrum'da ormanlık alanda yangın çıktı Son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Mumcular Barajı Bahçeyaka mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 7 uçak, 6 helikopter, 20 arazöz, 7 su tankeri ve 3 dozer sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor. AA / Güncel Bodrum Muğla Güncel Haberler Son Dakika

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