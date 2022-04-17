BODRUM'DA ORMAN VE MAKİLİK ALANDAKİ YANGIN YENİDEN BAŞLADI - Haberler

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BODRUM'DA ORMAN VE MAKİLİK ALANDAKİ YANGIN YENİDEN BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bodrum'da orman ve makilik yangını(3)YANGIN YENİDEN BAŞLADIBodrum'da Yakaköy Mahallesi Çilek Caddesi mevkiinde sabah 05.00 sıralarında makilik ve bozuk orman alanda çıkan ve 6 saate güçlükle kontrol altına alınan yangın, saat 17.00 sıralarında rüzgarın etkisiyle yeniden alevlendi.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - Bodrum'da orman ve makilik yangını(3)

YANGIN YENİDEN BAŞLADI

Bodrum'da Yakaköy Mahallesi Çilek Caddesi mevkiinde sabah 05.00 sıralarında makilik ve bozuk orman alanda çıkan ve 6 saate güçlükle kontrol altına alınan yangın, saat 17.00 sıralarında rüzgarın etkisiyle yeniden alevlendi. Dumanları ve alevleri fark eden çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmaları sürüyor.

BODRUM'DA ORMAN VE MAKİLİK ALANDAKİ YANGIN YENİDEN BAŞLADI

BODRUM'DA ORMAN VE MAKİLİK ALANDAKİ YANGIN YENİDEN BAŞLADI

BODRUM'DA ORMAN VE MAKİLİK ALANDAKİ YANGIN YENİDEN BAŞLADI

BODRUM'DA ORMAN VE MAKİLİK ALANDAKİ YANGIN YENİDEN BAŞLADI

BODRUM'DA ORMAN VE MAKİLİK ALANDAKİ YANGIN YENİDEN BAŞLADI

BODRUM'DA ORMAN VE MAKİLİK ALANDAKİ YANGIN YENİDEN BAŞLADI

BODRUM'DA ORMAN VE MAKİLİK ALANDAKİ YANGIN YENİDEN BAŞLADI

BODRUM'DA ORMAN VE MAKİLİK ALANDAKİ YANGIN YENİDEN BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bodrum, Yangın, Güncel, Haberler

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