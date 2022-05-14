Son dakika: Bodrum'da marinadaki teknede yangın - Haberler

Son dakika: Bodrum'da marinadaki teknede yangın
Son dakika haber: Bodrum ilçesinde marinada demirli teknede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
BODRUM, MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde marinada demirli teknede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Turgutreis Mahallesi'ndeki bir marinada bulunan 10 metre uzunluğundaki teknede yakıt ikmali yapıldığı sırada yangın başladı.
Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Bir römorka bağlanarak marina dışına çekilen teknedeki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
AA / Ali Ballı - Güncel