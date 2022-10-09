Son Dakika | Bodrum'da makilik ve ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Son dakika gündem haberi: Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 5 dönüm makilik ve ağaçlık alan zarar gördü. Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 5 dönüm makilik ve ağaçlık alan zarar gördü. Gümüşlük Mahallesi'nden dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı müdahaleyle söndürülen yangında, yaklaşık 5 dönüm makilik ve ağaçlık alan zarar gördü. Kaynak: AA / Güncel 112 Acil Çağrı Gümüşlük Bodrum Muğla Güncel Haberler Son Dakika

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