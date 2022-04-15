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BODRUM'DA EVDE YANGIN PANİĞİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir evin 2'inci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir evin 2'inci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Müsgebi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir evin 2'inci katında saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler evin büyük bir kısmını sararken, ekiplerin müdahalesi sonrası yangın söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı tespit edilen yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

BODRUM'DA EVDE YANGIN PANİĞİ

BODRUM'DA EVDE YANGIN PANİĞİ

BODRUM'DA EVDE YANGIN PANİĞİ

BODRUM'DA EVDE YANGIN PANİĞİ

BODRUM'DA EVDE YANGIN PANİĞİ

BODRUM'DA EVDE YANGIN PANİĞİ

BODRUM'DA EVDE YANGIN PANİĞİ

BODRUM'DA EVDE YANGIN PANİĞİ

BODRUM'DA EVDE YANGIN PANİĞİ

BODRUM'DA EVDE YANGIN PANİĞİ

BODRUM'DA EVDE YANGIN PANİĞİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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