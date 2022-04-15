Bodrum'da evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Haberler

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Bodrum'da evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

AA - Güncel
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Müsgebi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir evden alevlerin yükseldiğini görenler durumu Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, evin büyük bir kısmını saran alevlere müdahale etti.

İtfaiyenin çalışması sonucunda kontrol altına alınan yangının ardından evde büyük çapta hasar oluştu. Yangın söndürme çalışması sırasında çevrede panik yaşanırken, 112 Acil Sağlık ekipleri de bölgede hazır bekletildi.

İlk incelemelere göre yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi.

Bodrum'da evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Bodrum'da evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Bodrum'da evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Bodrum'da evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

AA / Güncel

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