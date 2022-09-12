Son Dakika | BM Temsilcisi'ne göre, Seul, Kuzey Kore'deki hak ihlallerini kınayan BM kararını desteklemeli Güncel Haberler Son dakika haberi... Birleşmiş Milletler (BM) Güney Kore Daimi Temsilcisi Hwang Joon-kook, Seul yönetiminin, BM İnsan Hakları Konseyi tarafından Kuzey Kore'deki insan hakları ihlallerinin kınanmasına ilişkin, 2003'ten bu yana her yıl kabul edilen karara destek vermesi gerektiğini söyledi. Birleşmiş Milletler (BM) Güney Kore Daimi Temsilcisi Hwang Joon-kook, Seul yönetiminin, BM İnsan Hakları Konseyi tarafından Kuzey Kore'deki insan hakları ihlallerinin kınanmasına ilişkin, 2003'ten bu yana her yıl kabul edilen karara destek vermesi gerektiğini söyledi. Yonhap'a verdiği röportajda Büyükelçi Hwang, son yıllarda Güney Kore'nin, BM'nin Kuzey Kore'ye ilişkin kararına destek vermediğini ve "pasif kaldığını" ifade etti. Hwang, Kuzey Kore'deki insan hakları durumunun ele alınmasının "evrensel değerlerin korunması anlamında çok önemli" olduğunu belirtti. Güney Kore, eski Devlet Başkanı Moon Jae-in döneminde, Kuzey Kore ile ılımlı ilişkiler geliştirmeye çalıştığı için kararın hazırlık aşamasına destek vermiyordu. BM İnsan Hakları Konseyi, 1 Nisan 2022'de Cenevre'deki 49'uncu oturumunda, Kuzey Kore'deki insan hakları ihlallerini kınayan kararını oybirliği ile kabul etmişti. Kararda ülkede devam eden hak ihlallerinin yanı sıra Kovid-19 salgını ile kötüleşen insani duruma dikkat çekilmişti. 2003'ten bu yana her yıl Kuzey Kore'deki insan hakları ihlallerini kınayan karar BM İnsan Hakları Konseyinde kabul ediliyor. Güncel Kaynak: AA / Şeyma Uzundere Birleşmiş Milletler Kuzey Kore Seul Güncel Haberler Son Dakika

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