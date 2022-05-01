Son Dakika | BM İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, savaşın sürdüğü Ukrayna'da görüntülendi - Haberler

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Son Dakika | BM İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, savaşın sürdüğü Ukrayna'da görüntülendi

AA - Dmitri Chirciu - Güncel
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Son Dakika | BM İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, savaşın sürdüğü Ukrayna'da görüntülendi

Son dakika haberler... Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Elçisi ve aktris Angelina Jolie'nin, savaşın devam ettiği Ukrayna'da olduğu ortaya çıktı.

Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Elçisi ve aktris Angelina Jolie'nin, savaşın devam ettiği Ukrayna'da olduğu ortaya çıktı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı savaş sürerken, Jolie'nin, Lviv kentini ziyaret ettiğine dair görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Kayıtlarda, dünyaca ünlü sinema oyuncusu Jolie'nin, Lviv'deki bir kafeye geldiği ve buradakilerle fotoğraf çekildiği görüldü. Şehir sokaklarında yürüyen Jolie'nin, sirenlerin çaldığı sırada güvenli yere koşması da görüntülerde yer aldı.

Jolie'nin savaş döneminde Ukrayna'yı ziyaret etmesi dikkati çekti.

AA / Dmitri Chirciu - Güncel

Birleşmiş Milletler, BM İyi Niyet Elçisi, Angelina Jolie, Ukrayna, Güncel, Haberler

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