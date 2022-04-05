Son dakika! BM'den Mali'de sivilleri korumak için operasyon

Mali'deki Birleşmiş Milletler (BM) Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA), ülkede sivilleri korumak için operasyon başlattı.

MINUSMA'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Mali, Nijer ve Burkina Faso'nun paylaştığı ve 3 ülke sınırı adı verilen ortak sınır hattında güvenlik durumunun giderek kötüleştiği belirtildi.

Paylaşımda, MINUSMA'nın Gao bölgesindeki Talataye ilçesinde bulunan birçok köyde sivillerin hedef alındığı saldırılar nedeniyle ilçede operasyon başlattığı kaydedildi.

BM barış gücü askerlerinin de Nijer nehrinin iki yakasında 21 Mart'tan bu yana konuşlu olduğu hatırlatıldı.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.