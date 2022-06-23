Son Dakika | BM'den Etiyopya'ya yüzlerce kişinin öldüğü silahlı saldırı için soruşturma çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Etiyopya'ya ülkenin batısındaki köyde silahlı bir grubun sivilleri hedef alan ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan saldırısına yönelik "acil soruşturma" çağrısı yaptı.

Yazılı açıklamasında Bachelet, Etiyopya'nın Oromia eyaletine bağlı Tole köyünde 18 Haziran'da silahlı bir grubun sivillere yönelik saldırısını değerlendirdi.

Bachelet, "Bu sorumsuz katliam ve Tole köyü sakinlerinin zorla yerinden edilmesinden dehşete düştüm." ifadesini kullandı.

Etiyopya makamlarına, bu saldırının nasıl gerçekleştiğine dair acil soruşturma çağrısında bulunan Bachelet, silahlı grubun köydeki bazı sivilleri de kaçırdığı bilgisini paylaşarak, "Yetkili makamlara, kaçırılanların özgürlüğüne kavuşabilmesi için gerekeni yapma çağrısında bulunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Silahlı bir grup, 18 Haziran'da yerel saatle 09.00 civarında, Amhara kökenlilerin çoğunlukta olduğu Tole köyünde sivillerin bulunduğu bir meydanda rastgele ateş açmıştı.

Saldırıda aralarında kadın ve çocukların bulunduğu yüzlerce kişi hayatını kaybederken, 2 binin üzerinde kişi olayın ardından köyü terk etmişti.