Son dakika: Bitlis'te yol kenarındaki duvara çarparak devrilen tırın şoförü yaralı kurtuldu - Haberler

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Son dakika: Bitlis'te yol kenarındaki duvara çarparak devrilen tırın şoförü yaralı kurtuldu

AA - Şener Toktaş - Güncel
Son dakika: Bitlis'te yol kenarındaki duvara çarparak devrilen tırın şoförü yaralı kurtuldu

Gelen son dakika haberine göre Bitlis'te yol kenarındaki duvara çarparak devrilen tırın şoförü yaralandı.

Bitlis'te yol kenarındaki duvara çarparak devrilen tırın şoförü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bitlis-Baykan karayolunun Yenice Jandarma Karakolu mevkisinde, kontrolden çıkan Ahmet Çelik'in kullandığı 40 AAZ 965 plakalı tır, yol kenarındaki duvara çarptıktan sonra devrildi.

Kazada yaralanan şoför Çelik, olay yerine sevk edilen AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu sıkıştığı araçtan çıkarıldı.

Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılan Çelik'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

AA / Şener Toktaş - Güncel

Ahmet Çelik Bitlis Güncel Haberler Son Dakika

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