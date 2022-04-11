Son Dakika | Bitlis'te kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 4 ölü, 23 yaralı (2) - Haberler

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Son Dakika | Bitlis'te kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 4 ölü, 23 yaralı (2)

Demirören Haber Ajansı - Özcan Çiriş - Güncel
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Son Dakika | Bitlis'te kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 4 ölü, 23 yaralı (2)

Son dakika haberi: 12 KİŞİLİK MİNİBÜSE 26 KAÇAK BİNMİŞBitlis'in Adilcevaz ilçesinde 4 kaçak göçmenin öldüğü, sürücü dahil 23 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili detaylar ortaya çıktı.

ADİLCEVAZ, BİTLİS (DHA) - 12 KİŞİLİK MİNİBÜSE 26 KAÇAK BİNMİŞ

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 4 kaçak göçmenin öldüğü, sürücü dahil 23 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili detaylar ortaya çıktı. 12 kişilik minibüse 26 kaçak göçmenin bindirildiği belirtildi. Adilcevaz- Bitlis kara yolunda kontrol noktasındaki ekiplere yakalanmamak için ise minibüs sürücüsü Uğur Tanşuli'nin, Bahçedere köyü yoluna girdiği ve burada toprak yığınına çarptığı öğrenildi.

MİNİBÜSE ÖNCÜLÜK EDEN 2 KİŞİ GÖZALTINDA

Ayrıca kaçak göçmenlerin taşındığı minibüse, başka araçla öncülük edildiği belirlendi. Minibüs sürücüsü Uğur Tanşuli'ye telefonla haber vererek köy yoluna girmesini sağlayan otomobildeki 2 şüphelinin ise jandarma ekiplerince yakalandığı belirtildi.

Öte yandan kazada yaralanan 23 kişinin tedavileri sürüyor. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılardan 13'ünün Tatvan, 2'sinin Ahlat, 8'nin ise Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı ve tedavilerinin sürdüğü belirtildi. 4 kişinin cansız bedenleri ise Adilcevaz ve Tatvan devlet hastaneleri morglarına götürüldü.

Özcan ÇİRİŞ- Salih BEŞKARDEŞ/ ADİLCEVAZ (Bitlis),


Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Güncel

Adilcevaz, Minibüs, Bitlis, Güncel, Haberler

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