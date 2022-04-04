Bisikletle camiye giderken trafik kazasında ölen imam son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

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Bisikletle camiye giderken trafik kazasında ölen imam son yolculuğuna uğurlandı

AA - Atilla Hancı - Güncel
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Antalya'da Kur'an-ı Kerim dersi vermek için bisikletle çıktığı yolda otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden imam hatip Ali Rıza Tokgöz, memleketi Konya'da toprağa verildi.

Antalya'da Kur'an-ı Kerim dersi vermek için bisikletle çıktığı yolda otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden imam hatip Ali Rıza Tokgöz, memleketi Konya'da toprağa verildi.

Antalya Belediyesine ait cenaze aracı ile yola çıkarılan Tokgöz'ün cenazesi, Sarayönü ilçesindeki baba evine getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından Tokgöz'ün naaşı, Büyükzengi Mahallesi'nde kılınan cenaze namazı ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Olay

Antalya-Kemer kara yolundaki kazada yaşamını yitiren imam Ali Rıza Tokgöz'e, E.Y. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Palmiye Kavşağı'nda kontrolden çıkarak Ali Rıza Tokgöz'ün kullandığı bisiklete çarpmıştı.

Kaza yerinde hayatını kaybettiğini anlaşılan Tokgöz'ün Göynük Mahallesi'ndeki Tevhit Camisi'ne Kur'an-ı Kerim dersi vermek için bisikleti ile gittiği anlaşılmıştı.

Bisikletle camiye giderken trafik kazasında ölen imam son yolculuğuna uğurlandı

Bisikletle camiye giderken trafik kazasında ölen imam son yolculuğuna uğurlandı

Bisikletle camiye giderken trafik kazasında ölen imam son yolculuğuna uğurlandı

Bisikletle camiye giderken trafik kazasında ölen imam son yolculuğuna uğurlandı

AA / Atilla Hancı - Güncel

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