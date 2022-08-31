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Son Dakika | Bir zamanlar çetelerin kol gezdiği mahalle, turistlerin uğrak noktalarından biri haline geldi

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Son dakika gelişmesine göre Bir zamanlar çetelerin kol gezdiği Kolombiya'nın önemli şehirlerinden Cali kentinin Siloe bölgesi, bugünlerde turistlerin uğrak noktalarından biri haline geldi.

Bir zamanlar çetelerin kol gezdiği Kolombiya'nın önemli şehirlerinden Cali kentinin Siloe bölgesi, bugünlerde turistlerin uğrak noktalarından biri haline geldi.

Zamanında çeteler, uyuşturucu, soygun, silahlı çatışma, gasp ve cinayetlerle adı anılan Cali'nin sakinleri, şimdilerde bu kötü ünden kurtulma yolunda adımlar atıyor. Siloe mahallesinin duvarları, rengarenk resim ve grafitilerle turistleri karşılıyor.

Kaynak: AA / Juan Sebastian Arias - Güncel

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