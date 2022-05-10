Son dakika... Bir kişinin motosiklete bağlayarak şiddet uyguladığı köpeği jandarma kurtardı - Haberler

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Son dakika... Bir kişinin motosiklete bağlayarak şiddet uyguladığı köpeği jandarma kurtardı

AA - Güncel
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Son dakika... Bir kişinin motosiklete bağlayarak şiddet uyguladığı köpeği jandarma kurtardı

Son dakika haberi... Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kişiden şiddet gören köpek, jandarma ekipleri tarafından kurtarılarak barınağa teslim edildi.

SALİHLİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kişiden şiddet gören köpek, jandarma ekipleri tarafından kurtarılarak barınağa teslim edildi.

Kırsal Allahdiyen Mahallesi'nde bir kişinin motosikletin arkasına köpeği bağlayarak şiddet uyguladığını gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, D.K'nin (52) sepetli motosikletini durdurarak köpeği koruma altına aldı.

Köpek Salihli Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi.

Gözaltına alınan D.K, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

AA / Güncel

Jandarma, Salihli, Manisa, Köpek, Güncel, Haberler

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