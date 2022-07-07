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Son dakika... Bingöl'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

AA - Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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Son dakika... Bingöl'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika haberi: Bingöl'ün Genç ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Bingöl'ün Genç ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Bilal Turgut (43) yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Elmagünü köyü kırsalında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Turgut'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel

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