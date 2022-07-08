Son Dakika | Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı Son dakika haberleri: Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Emrullah Baysanğur idaresindeki 12 AN 367 plakalı otomobil, Havalimanı kavşağında sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 27 AHJ 190 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerin yanı sıra araçlardaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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