Son Dakika | Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

AA - Rıdvan Korkulutaş - Güncel
Son Dakika | Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Emrullah Baysanğur idaresindeki 12 AN 367 plakalı otomobil, Havalimanı kavşağında sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 27 AHJ 190 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerin yanı sıra araçlardaki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel

Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title