Son dakika... Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü Bir son dakika haberine göre Bingöl'ün Solhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Bingöl'ün Solhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Yenidal köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Solhan Belediyesi itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın büyümeden söndürüldü. AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel Solhan Bingöl Güncel Haberler Son Dakika

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