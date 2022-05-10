Son dakika... Bilecik'te yaralı bulunan şahin tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

BİLECİK (AA) - Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilen yaralı şahin, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkezde sokak hayvanları olmak başta üzere birçok yaban hayvanının tedavi edildiğini bildirdi.

Bu şahinin, Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yaralı olarak getirildiğini belirten Avcı, "Kanatlarında kırık olan şahini tedaviden sonra bir süre misafir ettik. Uçabilir duruma geldikten sonra doğal ortamına saldık." ifadesini kullandı.