Son dakika: Bilecik'te üzerlerinde uyuşturucu bulunan 8 kişi gözaltına alındı

OSMANELİ, BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kavga ihbarına giden jandarma ekipleri, üzerlerinde uyuşturucu madde buldukları 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

İlçedeki bir dinleme tesisindeki kavgaya müdahale eden ekipler, durumundan şüphelendikleri kişilerin üstlerinde ve otomobillerinde uyuşturucu madde ele geçirdi.

8 şüpheli gözaltına alındı.