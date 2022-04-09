Son dakika: Bilecik'te üzerlerinde uyuşturucu bulunan 8 kişi gözaltına alındı - Haberler

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Son dakika: Bilecik'te üzerlerinde uyuşturucu bulunan 8 kişi gözaltına alındı

AA - Zeki Ceyhan - Güncel
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Son dakika: Bilecik'te üzerlerinde uyuşturucu bulunan 8 kişi gözaltına alındı

Son dakika haber... Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kavga ihbarına giden jandarma ekipleri, üzerlerinde uyuşturucu madde buldukları 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

OSMANELİ, BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kavga ihbarına giden jandarma ekipleri, üzerlerinde uyuşturucu madde buldukları 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

İlçedeki bir dinleme tesisindeki kavgaya müdahale eden ekipler, durumundan şüphelendikleri kişilerin üstlerinde ve otomobillerinde uyuşturucu madde ele geçirdi.

8 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Zeki Ceyhan - Güncel

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