Son Dakika | Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

OSMANELİ, BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucuyla mücadele kapsamında, R.B, A.B, İ.Ş. ve S.B'nin bulunduğu eve operasyon düzenleyerek, bu adreste ve şüphelilere ait araçlarda arama yaptı.

Aramalarda 2 hassas terazi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 3,83 gram kubar esrar, 5,42 gram toz esrar ve 6,98 gram kenevir tohumu ile tarihi eser olduğu değerlendirilen 4 sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.