Son Dakika | Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Son dakika haberleri: Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskişehir'e uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, şüpheliler Ç.K. ve H.İ.Ç'nin bulunduğu aracı durdurarak arama yaptı. Aramada, 50 gram metamfetamin, 2 gram kubar esrar, 5 adet uyuşturucu hap, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca, ses tabancası, 17 mermi ile bıçak ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Güncel AA / Yavuz Emrah Sever Eskişehir Bozüyük Bilecik Güncel Haberler Son Dakika

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