Son dakika... Bilecik'te trafik kazasında sürücü ile eşi yaralandı Son dakika haberi: Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Hakan Ç. idaresindeki 34 YL 8978 plakalı otomobil, Bozüyük- Bilecik kara yolunun 8. kilometresinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerleri aşıp su kanalına savruldu. Kazada hafif yaralanan sürücü Hakan Ç. ile aynı araçta bulunan eşi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çiftin, Antalya'da çocuklarının mezuniyet törenine katıldığı, kazayı dönüş yolunda geçirdikleri öğrenildi. AA / İbrahim Öztosun - Güncel Bilecik Güncel Haberler Son Dakika

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