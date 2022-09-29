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Son Dakika | Bilecik'te motosiklet minibüse çarptı: 1 yaralı

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Son Dakika | Bilecik'te motosiklet minibüse çarptı: 1 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Bilecik'te motosikletin minibüse çarpması sonrası meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Bilecik'te motosikletin minibüse çarpması sonrası meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bülent M. (53) yönetimindeki 62 AK 894 plakalı motosiklet sürücüsü Bilecik- Bozüyük kara yolu Osmangazi Caddesi üst geçit altı minibüs durağında yolcu almak için duraklayan 11 M 0015 plakalı minibüse çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü Bülent M. yaralandı Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Uğur Baklacı - Güncel

Osmangazi Bozüyük Bilecik Güncel Haberler Son Dakika

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