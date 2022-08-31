Evde kilitli kalan 5 aylık bebeği itfaiye ekipleri kurtardı Güncel Haberler Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri, kapı kilitlenince evde mahsur kalan 5 aylık bebeği kurtardı. Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri, kapı kilitlenince evde mahsur kalan 5 aylık bebeği kurtardı. Bahçelievler Mahallesi Belde Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın 4. katındaki dairede yaşayan 5 aylık Kadir Arslan, ablası dışarı çıktıktan sonra kapının aniden kapanması sonucu evde mahsur kaldı. Komşuların bildirmesi üzerine olay yerine gelen baba da kapıyı açamayınca Bilecik Belediyesi itfaiyesinden yardım istendi. Olay yerine sevk edilen ekipler, 5 aylık bebeği yangın merdiveniyle balkondan eve girerek kurtardı. İtfaiye ekiplerince ailesine teslim edilen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Uğur Baklacı Bahçelievler Mahallesi Bilecik İtfaiye 3. Sayfa Güncel Haberler

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