Son Dakika | Bilecik'te demir çelik fabrikasında patlama: 2 ölü, 1 yaralı (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Bilecik'te demir çelik fabrikasında patlama: 2 ölü, 1 yaralı (2)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Son Dakika | Bilecik'te demir çelik fabrikasında patlama: 2 ölü, 1 yaralı (2)

Son dakika haberleri: PATLAMA ANI KAMERADABilecik'in Bozüyük ilçesindekibir demir çelik fabrikasında 2 işçinin öldüğü, 1 işçinin de yaralandığı kazan patlaması güvenlik kamerasına yansıdı.

ESKİŞEHİR (DHA) - PATLAMA ANI KAMERADA

Bilecik'in Bozüyük ilçesindekibir demir çelik fabrikasında 2 işçinin öldüğü, 1 işçinin de yaralandığı kazan patlaması güvenlik kamerasına yansıdı. Patlama sonrası alevlerin arasında kalan bir işçinin kaçmaya çalıştığı görüldü.

TOPRAĞA VERİLDİ

Yaşamını yitiren işçilerden evli ve 3 çocuk babası Ali Gündoğar'ın cenazesi hastane morgundaki işlemlerinin ardından memleketi Eskişehir'e getirildi. Gündoğar için İlahiyat Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Gündoğar'ın yakınlarını ve mesai arkadaşlarının yanı sıra Türk Metal-Sen Eskişehir Şubesi üyeleri katıldı. Ali Gündoğar'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Muttalip Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Eskişehir, Bilecik, Patlama, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title