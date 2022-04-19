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Son Dakika | Biden, Ukrayna'ya ilave silah yardımı yapacaklarını söyledi

AA - Dildar Baykan Atalay - Güncel
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Son Dakika | Biden, Ukrayna'ya ilave silah yardımı yapacaklarını söyledi

Son dakika haberler: ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ile savaşta olan Ukrayna'ya ek silah yardımı yapacaklarını bildirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ile savaşta olan Ukrayna'ya ek silah yardımı yapacaklarını bildirdi.

Biden, New Hampshire eyaletinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin, "Ukrayna'ya ek silah yardımı yapacak mısınız?" sorusuna Biden "Evet" yanıtını verdi.

Biden'a bazı hava yolu şirketlerinin iç hatlar uçuşlarında maske zorunluluğunu kaldırdığı hatırlatılarak "Uçaklarda maske zorunluluğu olması gerektiğine inanıyor musunuz?" sorusu yönetildi.

ABD Başkanı Biden, "Bu kişilerin kendi seçimi." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

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