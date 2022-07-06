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Son dakika... Beyşehir'de otomobilin çarptığı yaralı vaşak tedaviye alındı

AA - Abdülhamit Yaşar - Güncel
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Son dakika... Beyşehir'de otomobilin çarptığı yaralı vaşak tedaviye alındı

Son dakika habere göre Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yol kenarında yaralı vaziyette bulunan yavru vaşak tedavi altına alındı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yol kenarında yaralı vaziyette bulunan yavru vaşak tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Huğlu Mahallesi'nde bir vatandaş yaralı bir yavru vaşak buldu. Araç çarpması sonucu yaralandığı tespit edilen yavru vaşak Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi. Yavru vaşak, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Tedavisi süren yavru vaşağın durumunun iyi olduğu, tedavi ve rehabilitasyon sürecini tamamlamasının ardından doğal yaşam alanına geri bırakılacağı belirtildi.

AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

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