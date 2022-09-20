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Son Dakika | Beyoğlu'nda tartıştığı arkadaşını öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

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Son Dakika | Beyoğlu'nda tartıştığı arkadaşını öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre İstanbul Beyoğlu'nda, tartıştığı arkadaşını bıçakla yaralayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İstanbul Beyoğlu'nda, tartıştığı arkadaşını bıçakla yaralayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Beyoğlu'nda 18 Eylül'de gece saatlerinde Ahmet Türkoğlu'nun (42) ölümüyle sonuçlanan kavgaya ilişkin çalışma yürüttü.

İncelemede, maktul Türkoğlu ile arkadaşı Ayhan Y'nin (42) tartıştığı, olayın devamında Ayhan Y'nin arkadaşını bıçakla yaralayıp kaçtığı, Türkoğlu'nun da olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerce yapılan çalışmada zanlı Ayhan Y, Eyüpsultan'da olayda kullandığını beyan ettiği bıçakla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA / Uğur İslamoğlu - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahmet Türkoğlu Beyoğlu Eylül Güncel Haberler Son Dakika

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