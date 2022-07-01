Son dakika: Beyoğlu'nda sokak ortasında cinayet: Güvenlik kamerasındaki saldırgan yakalandı

BEYOĞLU'nda sokak ortasında silahla saldırı sonucu öldürülen 42 yaşındaki Hakan Yarımay'ın katil zanlısı olduğu belirtilen 22 yaşındaki Berk Emir Ö. yakalandı. Şüphelinin ifadesinde "Bana küfür etti. Kendime yediremedim. Silah alıp onu öldürdüm." dediği öğrenildi. Öte yandan gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada silah yapımında kullanılan onlarca malzeme ele geçirildiği öğrenildi.

ÖLDÜRME ANLARINI GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ

Beyoğlu, Kasımpaşa, Cami Kebir Mahallesi, Hoca Ahmet Sokak'ta 20 Haziran saat 21.30 sıralarında meydana gelen olayda işyerinin önünde oturan Hakan Yarımay, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından saldırgan olay yerinden kaçtı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada yapılan çalışmalarda cinayeti Berk Emir Ö.'nün işlediği tespit edildi. Daha önceden 7 ayrı suçtan suç kaydı bulunan şüpheliyi yakalamak için operasyon yapıldı. Balat'ta tespit edilen adrese yapılan baskında Berk Emir Ö. gözaltına alındı.

EVİNİ SİLAH İMALATHANESİNE ÇEVİRMİŞ

Şüphelinin evinde yapılan aramada içerisinin adeta bir silah imalathanesine çevrildiği tespit edildi. Ele geçen malzemeler arasında şarjölerr, silah yayları, silah namluları, sürgü mekanizmaları ve silah yapımında kullanılan torna malzemeleri var. Şüphelinin evinde kuru sıkı silahların namlularının değiştirilerek gerçek silah haline getirildiği belirtildi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Poliste verdiği ifadesinde suçlamaları kabul eden şüpheli Berk Emir Ö. "Bana küfür etti. Kendime yediremedim. Yanıma silahı alarak geri döndüm. Rastgele ateş ettim." dediği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Berk Emir Ö. ile ona yardım ve yataklık yaptığı için gözaltına alınan Zafer T. adliyeye sevk edildi.