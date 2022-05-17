Son Dakika | BEYLİKDÜZÜ'NDE EMEKLİ POLİS KADINI ÖLDÜRÜP AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ - Haberler

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (DHA) - BEYLİKDÜZÜ'nde, emekli polis olduğu öğrenilen H.Ö., sokak ortasında tartıştığı Y.K. isimli kadını tabanca ile vurduktan sonra intihar etti. Ağır şekilde yaralanan kadının, hastanede hayatını kaybettiği öğrenilirken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Beylikdüzü'nde bulunan Haramidere Sanayi Sitesi'nde yaşandı. Emekli polis olduğu öğrenilen H.Ö., sokak ortasında Y.K. isimli kadın ile tartışmaya başladı. Ardından belinden çıkardığı tabanca ile kadına ateş etti. Y.K., ağır şekilde yaralanırken, H.Ö. aynı tabanca ile başına ateş ederek intihar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralanan kadını hastaneye kaldırdı. Avcılar'da bulunan bir hastaneye kaldırılan Y.K.'nın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

"ERKEKLİĞİMDEN UTANDIM"

DEHŞET ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan dehşet anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülere H.Ö.'nün bir araç sürücüsüne ateş etmeye çalışırken silahının tutukluluk yaptığı, yaraladığı Y.K.'yı yerde tekmelediği anlar yansıdı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel