Son Dakika | BEYLİKDÜZÜ'NDE EMEKLİ POLİS KADINI ÖLDÜRÜP AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ - Haberler

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Son Dakika | BEYLİKDÜZÜ'NDE EMEKLİ POLİS KADINI ÖLDÜRÜP AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son Dakika | BEYLİKDÜZÜ'NDE EMEKLİ POLİS KADINI ÖLDÜRÜP AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Bir son dakika haberine göre BEYLİKDÜZÜ'nde, emekli polis olduğu öğrenilen H.Ö., sokak ortasında tartıştığı Y.K. isimli kadını tabanca ile vurduktan sonra intihar etti.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (DHA) - BEYLİKDÜZÜ'nde, emekli polis olduğu öğrenilen H.Ö., sokak ortasında tartıştığı Y.K. isimli kadını tabanca ile vurduktan sonra intihar etti. Ağır şekilde yaralanan kadının, hastanede hayatını kaybettiği öğrenilirken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Beylikdüzü'nde bulunan Haramidere Sanayi Sitesi'nde yaşandı. Emekli polis olduğu öğrenilen H.Ö., sokak ortasında Y.K. isimli kadın ile tartışmaya başladı. Ardından belinden çıkardığı tabanca ile kadına ateş etti. Y.K., ağır şekilde yaralanırken, H.Ö. aynı tabanca ile başına ateş ederek intihar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralanan kadını hastaneye kaldırdı. Avcılar'da bulunan bir hastaneye kaldırılan Y.K.'nın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

"ERKEKLİĞİMDEN UTANDIM"

Olayın görgü tanığı Mehmet Yılmaz, yaşananlar gözyaşları ile anlatarak, "Biz şirketteydik. Ne olduğunu duymadık. Kadınlara yapılan bu hareketleri istemiyoruz. Erkekliğimden utandım. Böyle bir şey olamaz. Kadını vurmak ne demek" dedi.

DEHŞET ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan dehşet anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülere H.Ö.'nün bir araç sürücüsüne ateş etmeye çalışırken silahının tutukluluk yaptığı, yaraladığı Y.K.'yı yerde tekmelediği anlar yansıdı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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