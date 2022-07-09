Son dakika: Beşiktaş'ta seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
AA - Emrah Gökmen - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre İstanbul Beşiktaş'ta seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
İstanbul Beşiktaş'ta seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Barbaros Bulvarı üzerinde seyir halindeki otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Sürücü aracını durdururken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın, araçta hasara neden oldu.
AA / Emrah Gökmen - Güncel