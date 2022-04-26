Son Dakika | Benin'de düzenlenen saldırıda 1 polis hayatını kaybetti

Benin'in Nijer sınırında bir karakola düzenlenen silahlı saldırıda 1 polis yaşamını yitirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, kimliği belirsiz silahlı saldırganlar, ülkenin kuzeydoğusundaki Karimama ilçesindeki karakolu bastı. Burada 1 polisi öldüren saldırganlar, karakolu ateşe vererek kaçtı.

Karakolun, daha önce de saldırıya uğrayan W Milli Parkı bölgesinde yer alması nedeniyle olayın terör bağlantılı olabileceği belirtiliyor.

Benin'de 11 Nisan'da Burkina Faso sınırında yer alan Pendjari Ulusal Parkı'na düzenlenen saldırıda 5 asker hayatını kaybetmişti.

Benin, Nijer ve Burkina Faso'nun ortak sınırında yer alan ve 3 ülke tarafından yönetilen W Milli Parkı'nın Benin tarafına 8 Şubat'ta silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 5'i korucu, 1'i asker olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirmişti.

Sahel'de terörist grupların hedefi olan Burkina Faso ve Nijer ile komşu Benin ile Burkina Faso'ya komşu Togo'nun 2016'dan bu yana terör tehdidiyle karşı karşıya olduğu biliniyor.

El Kaide ve DEAŞ'a bağlı terörist grupların, Gine Körfezi'ne kıyısı olan bu 2 ülkeye ilerleyerek, deniz erişimine sahip olmak istedikleri belirtiliyor.