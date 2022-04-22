Son dakika! Belediye başkanına yumurtalı saldırıya 4 gözaltı (2)

ADANA (DHA) - CHP İL ÖRGÜTÜNDEN KINAMA

CHP Adana İl Örgütü, Seyhan Belediyesi Başkanı Akif Kemal Akay'a yapılan yumurtalı saldırıyı yapılan basın açıklamasıyla kınadı. Belediye binası önünde yapılan açıklamaya CHP'li milletvekilleri, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve ilçe örgütleri katıldı. Grup adına açıklama yapan CHP İl Başkanı Mehmet Çelebi, saldırganların provokatör olduğunu kaydetti. Ramazan ayında, iftar sofrasında yapılan saldırıyı kınadıklarını dile getiren Çelebi, saldırıyı önleyen sağduyulu vatandaşlara teşekkür etti. Çelebi, hiçbir tepki gösterme biçiminin şiddete gerekçe olamayacağını ifade etti.

Nuri PİR- Yaşar SERİNTÜRK/ADANA, -

Demirören Haber Ajansı / Güncel