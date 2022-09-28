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Son Dakika | Belçika, ABD'ye gönderdiği terör hükümlüsüne 100 bin avro ödemeye mahkum edildi

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Son Dakika | Belçika, ABD'ye gönderdiği terör hükümlüsüne 100 bin avro ödemeye mahkum edildi

Son dakika gündem haberi: Belçika, terör suçundan hüküm giyen Tunuslu Nizar Trabelsi'yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) aksi yöndeki kararına rağmen ABD'ye teslim ettiği için 100 bin avro ceza ödemeye mahkum edildi.

Belçika, terör suçundan hüküm giyen Tunuslu Nizar Trabelsi'yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) aksi yöndeki kararına rağmen ABD'ye teslim ettiği için 100 bin avro ceza ödemeye mahkum edildi.

Belçika temyiz mahkemesinde sonuçlanan dava, 2003 yılına dayanıyor.

Trabelsi, 2003'te Belçika'da Amerikan askerlerinin bulunduğu bir askeri hava üssüne saldırı planlamaktan 10 yıl hapis cezası aldı. Tunuslu eski futbolcu Trabelsi, hüküm giymesinden sonra Belçika'da 10 yıl cezaevinde yattı.

Bu sürenin sonunda ABD makamları Trabelsi'nin 11 Eylül saldırılarından kısa süre önce El Kaide elebaşı Usame bin Ladin ile görüştüğü gerekçesiyle Trabelsi'nin kendilerine iadesini talep etti.

Belçika hükümeti, Trabelsi'nin Belçika'daki cezasının bitiminde Tunuslu futbolcuyu AİHM'nin aksi yöndeki kararına karşın ABD'ye gönderdi. Trabelsi, ABD'de 10 yıl daha cezaevinde kaldı. Bir BM yetkilisinin raporuna göre Trabelsi bu sırada hücrede tutuldu, gün yüzü görmedi, yeterli bakım ve sağlık hizmeti alamadı.

Trabelsi'nin avukatı, Belçika devletinin tazminat ödemesi için dava açtı. Sonuçlanan davada Belçika temyiz mahkemesi, Trabelsi'ye ABD'de kaldığı her yıl için 10 bin avro, toplamda 100 bin avro ödenmesine karar verdi.

Mahkeme ayrıca Belçika hükümetinin Trabelsi'yi geri göndermesi için ABD'ye talepte bulunması gerektiğine hükmetti.

Trabelsi'nin avukatı Christophe Marchand, mahkeme kararından memnun olduklarını belirtti. Marchand, Belçika'nın talep etmesi halinde müvekkilinin ABD'deki cezaevinden çıkarılacağına inandıklarını söyledi.

Belçika Adalet Bakanlığı yetkilileri de atılacak adımları belirlemek için mahkeme kararını incelediklerini bildirdi.

Belçika devleti, 2016'da da Trabelsi ve ailesine ABD'ye iadeden dolayı gördükleri zarar nedeniyle 78 bin avro tazminat ödenmeye mahkum edilmişti.

Kaynak: AA / Ömer Tuğrul Çam - Güncel

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