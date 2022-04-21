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Son dakika: Bekleyecek.... CHP İl Başkanı Adem, Danıştayın Niğde'deki projeye ilişkin kararını değerlendirdi

AA - Abdullah Özkul - Güncel
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Son dakika: Bekleyecek.... CHP İl Başkanı Adem, Danıştayın Niğde'deki projeye ilişkin kararını değerlendirdi

Son dakika haber: CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, Danıştay 6. Dairenin Niğde Kalesi Bölgesi Koruma ve Yenileme Projesi'nde eski yapıların yıkılma şekline ilişkin yürütmeyi durdurma kararını değerlendirdi.

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, Danıştay 6. Dairenin Niğde Kalesi Bölgesi Koruma ve Yenileme Projesi'nde eski yapıların yıkılma şekline ilişkin yürütmeyi durdurma kararını değerlendirdi.

Adem, partisinin İl Başkanlığında gazetecilere yaptığı açıklamada, projede yıkım ihalesine karşı olduklarını söyledi.

Danıştay 6. Dairenin, projede yıkılacak yapıların bitişiği ve yakınındaki sağlam yapılara yıkım esnasında zarar verildiği gerekçesiyle hak maliklerinin şikayeti üzerine yıkımı durdurduğunu belirten Adem, "Elle yıkılması gereken yapılar makinelerle yıkılıyor. Hak sahiplerini mağdur etmeyecek şekilde kamulaştırma yapılması ve projenin ilerletilmesi gerekiyor. Şimdi soruyoruz, neden projeleri olgunlaştırmadan, takip etmeniz gereken bürokratik prosedürleri uygulamadan projeye hayat vermeye çalıştınız?" dedi.

AA / Abdullah Özkul - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi, Danıştay, Niğde, Güncel, Haberler

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