Son dakika! BEKÇİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ KADININ ANNESİ: DEVLETİN VERDİĞİ SİLAHLA BİZİ Mİ KORUYACAK YOKSA BİZİ Mİ ÖLDÜRECEK?

KAĞITHANE, İSTANBUL (DHA) - KAĞITHANE'DE 35 yaşındaki bir çocuk annesi Nurgül Altıntaş'ı silahla öldüren bekçi Eyüp Doğan'ın yargılanmasına başlandı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilirken Nurgül Altıntaş'ın annesi Emine Akbaş, "Eyüp 'kızının son dakikaları, olacaklardan ben sorumlu değilim, onu oradan alıp öldüreceğim, onun cezasını vereceğim, bana kimse bir şey yapamaz devlet memuruyum' gibi sözler söyleyerek hakaret etti. Devamlı kızımı tehdit ederdi. Devletin verdiği silahla bizi mi koruyacak yoksa bizi mi öldürecek? " dedi.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Eyüp Doğan getirildi. Duruşmada maktul Nurgül Altıntaş'ın annesi Emine Akbaş, eski eşi ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

"BEN KAÇ KEZ ATEŞ ETTİĞİMİ HATIRLAMIYORUM"

"DEVLETİN VERDİĞİ SİLAHLA BİZİMİ KORUYACAK, YOKSA BİZİMİ ÖLDÜRECEK"

TUTUKLULUK DEVAM KARARI

"KISA SÜRE İÇERİSİNDE DE DAVANIN KARARA ÇIKMASINI BEKLİYORUZ"

"YAVRUMUN KANININ YERDE KALMASINI İSTEMİYORUM"

İDDİANAME

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Demirören Haber Ajansı / Güncel