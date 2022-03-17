Son dakika! Bazı bakanlık ve kurumlarda atama kararları Resmi Gazete'de

AİLE ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Dışişleri, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim ve Ticaret bakanlıkları ile çeşitli kurumlara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Başmüfettişliğine, İş Müfettişi Necdet Aktay atandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren iş müfettiş yardımcıları Murat Ramazan İltar, Sadık Ortakcı ve Mahmut Keskin getirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Aytaç Yüksel atandı. Aynı bakanlıkta açık bulunan Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine ise Muzaffer Yıldırım getirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcıları Umut Serhat İdman ve Nurettin Kaya görevden alındı. Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcılığına İhracat Genel Müdürü Özgür Volkan Ağar atandı. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler, Kültür ve Turizm ile Milli Eğitim Bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çeşitli atamalar yapıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel