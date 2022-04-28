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Son Dakika | Bayrampaşa'da iş yerinin çatısında çıkan yangın hasara neden oldu

AA - Hikmet Faruk Başer - Güncel
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Son Dakika | Bayrampaşa'da iş yerinin çatısında çıkan yangın hasara neden oldu

Son dakika haberine göre Bayrampaşa'da sanayi sitesindeki iş yerinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'da sanayi sitesindeki iş yerinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Muratpaşa Mahallesi Rami Kışla Caddesi'nde bulunan İşkent Sanayi Sitesi'ndeki 5 katlı iş yerinin çatısındaki kompresör deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi üzerine yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

AA / Hikmet Faruk Başer - Güncel

Kışla Caddesi, Bayrampaşa, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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