En mutlu günleri kabusa dönüştü! Düğün konvoyunda az kalsın felaket yaşanacaktı
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bayrampaşa'da düğün konvoyunda otomobilleri ile ilerleyen sürücüler, kural dışı hareketler yaparak trafiği tehlikeye sokarken, konvoyda meydana gelen kaza cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'da dün saat 18.00 sıralarında ilerleyen düğün konvoyunda, sürücüler otomobilleriyle yaptıkları kural dışı hareketlerle trafiği tehlikeye soktu. Uzun süre trafikte müzik eşliğinde ilerleyen gruptan bazıları, araçların cam ve açılır tavanından çıkarak canını hiçe saydı.
ANİDEN DURUNCA KAZA YAPTI
Otoyolda zikzak çizerek ilerleyen konvoydaki otomobillerden biri aniden yol ortasında durunca, konvoydaki başka otomobil arkadan çarptı.
BİR KİŞİ DÜŞMEKTEN SON ANDA KURTULDU
Otomobilin tavanından çıkarak müzik eşliğinde oynayan kişi, kaza anında düşmekten son anda kurtuldu. Yaşanan tüm bu anlar, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Demirören Haber Ajansı / Güncel