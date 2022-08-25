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Son Dakika | Bayındır'da tefecilik operasyonunda 2 kişi yakalandı

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Son Dakika | Bayındır'da tefecilik operasyonunda 2 kişi yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre İzmir'in Bayındır ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne ekipleri, Bayındır ilçesinde Ç.U. ve G.M'nin acil nakit para arayışı içerisine olan vatandaşlara tefecilik usulüyle para verdiğini, karşılığında senet imzalatıp, maaşlarına el koyduğu belirlendi.

Şüphelilerin, mağdurların birçok taşınmazını da kendi üzerlerine alıp haksız kazanç elde ettiğini tespit eden ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 6 senet, 4 tapu ve 1 mağdur bilgileri olan ajanda ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel

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