Son dakika... Bayburt'ta pencereden düşen 3 yaşındaki çocuk öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Bayburt'ta pencereden düşen 3 yaşındaki çocuk öldü

AA - Beşir Kelleci - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika... Bayburt'ta pencereden düşen 3 yaşındaki çocuk öldü

Son dakika haberine göre Bayburt'ta, apartmanın 3. katındaki evinin penceresinden düşen çocuk hayatını kaybetti.

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta, apartmanın 3. katındaki evinin penceresinden düşen çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yazyurdu köyünde, bir apartmanın 3. katındaki dairede yaşayan ailenin kızı Aişe Sena Demirhan (3), pencereden düştü.

Ağır yaralanan Demirhan, olay yerine gelen ambulansla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edilen çocuk, yolda yaşamını yitirdi.

AA / Beşir Kelleci - Güncel

Bayburt, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title