Son Dakika | Bayburt'ta aracında uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı - Haberler

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Son Dakika | Bayburt'ta aracında uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı

AA - Beşir Kelleci - Güncel
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Son Dakika | Bayburt'ta aracında uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı

Son dakika haberine göre Bayburt'ta aracında 15 gram eroin ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

DEMİRÖZÜ, BAYBURT (AA) - Bayburt'ta aracında 15 gram eroin ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayburt- Demirözü yolu üzerindeki rutin uygulama sırasında bir aracı durdurdu.

Dedektör köpek desteğiyle araçta yapılan aramada 15 gram eroin ele geçirildi.

Araçta bulunan zanlı gözaltına alındı.

AA / Beşir Kelleci - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Demirözü, Bayburt, Eroin, Güncel, Haberler

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