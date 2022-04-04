Son Dakika | Bayburt'ta aracında uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı
AA - Beşir Kelleci - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haberine göre Bayburt'ta aracında 15 gram eroin ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
DEMİRÖZÜ, BAYBURT (AA) - Bayburt'ta aracında 15 gram eroin ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayburt- Demirözü yolu üzerindeki rutin uygulama sırasında bir aracı durdurdu.
Dedektör köpek desteğiyle araçta yapılan aramada 15 gram eroin ele geçirildi.
Araçta bulunan zanlı gözaltına alındı.
AA / Beşir Kelleci - Güncel