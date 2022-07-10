Son dakika: BATMAN'DA 54 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAVGA ANI KAMERADA Gelen son dakika haberine göre Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Yontukyazı köyünde, 5'i ağır 54 kişinin yaralandığı, husumetli 7 aile arasındaki kavganın cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Yontukyazı köyünde, 5'i ağır 54 kişinin yaralandığı, husumetli 7 aile arasındaki kavganın cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere göre, savaş alanına dönen köyde taraflar, birbirlerine taş ve sopalarla saldırırken, bazı köylüler de jandarmayı arayarak yardım istedi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Batman Güncel Haberler Son Dakika

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