Son dakika: Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcinin öldürdüğü Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı Son dakika gündem haberi: İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde, İsrailli Yahudi bir yerleşimci tarafından dün bıçaklanarak öldürülen Filistinli gencin cenazesi toprağa verildi. İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde, İsrailli Yahudi bir yerleşimci tarafından dün bıçaklanarak öldürülen Filistinli gencin cenazesi toprağa verildi. Selfit vilayetinin İskaka bölgesinde bir Yahudi yerleşimci tarafından dün kalbinden bıçaklanarak öldürülen Ali Hasan Harb adlı gencin naaşı Nablus kentindeki En-Necah Üniversite Hastanesinden alındı. Harb'ın naaşı, törene katılan Filistinliler tarafından Nablus'tan doğduğu yer olan İskaka bölgesine getirildi ve belde kabristanına defnedildi. Cenazeye katılanlar, Filistin bayrağı taşıdı, Yahudi yerleşimcilerin saldırılarını kınayan sloganlar attı. AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel Batı Şeria Güncel Haberler Son Dakika

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