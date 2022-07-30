Son Dakika | Batı Şeria'da 4 gün önce İsrail askerlerince vurulan Filistinli yaşamını yitirdi Son dakika haberler: İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Huvvara beldesinde 4 gün önce İsrail askerleri tarafından vurulan Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Huvvara beldesinde 4 gün önce İsrail askerleri tarafından vurulan Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Filistin Hükümeti Sözcüsü İbrahim el-Mulhim, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, 26 Temmuz'da Huvvara kontrol noktasından geçtiği sırada İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan Hüseyin Kavarık (60) isimli Filistinlinin vefat ettiğini duyurdu. Mulhim, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye'nin, Kavarık'ın ailesine başsağlığı dileklerini ilettiğini ifade etti. Huvvara'da 26 Temmuz'da İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Kavarık, İsrail hastanesine kaldırılmıştı. İsrail ordusu, Kavarık'a neden ateş açıldığına ilişkin açıklama yapmamıştı. Güncel AA / Gülşen Topçu Batı Şeria Filistin İsrail Güncel Haberler Son Dakika

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